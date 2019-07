MN - Ricci: "Correa? Ho un dubbio sul prezzo ma tecnicamente può essere molto utile"

Filippo Maria Ricci, esperto di calcio spagnolo de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Angel Correa sotto l'aspetto tattico: "Lo vedo bene. Può fare la seconda punta con un vero centravanti accanto. Io lo prenderei, dal punto di vista tecnico può essere un ottimo acquisto per il Milan. Quello che non convincono solo le cifre. Il Betis ha appena preso Fekir, che è un nazionale francese, a 20 milioni di euro, è normale che vengano fatti dei paragoni. Il Napoli non vuole spendere 40 milioni per James Rodriguez, mentre il Milan ne spende 40 per Correa, che è meno completo del colombiano del Real Madrid. Il mio dubbio è sul prezzo, ma dal punto di vista tecnico può essere molto utile al Milan".