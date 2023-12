MN - Rifinitura a Milanello: non c'è Zlatan Ibrahimovic

Nella giornata di ieri c'è stato l'annuncio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese è stato nominiato Senior Advisor di RedBird, quindi del proprietario del Milan Gerry Cardinala, e anche Senior Advisor del Senior Management del club. Un nuovo ruolo che segna la terza era del nativo di Malmo nella Milano rossonera.

In questi minuti a Milanello si sta svolgendo l'allenamento di rifinitura in vista del Newcastle, contro cui il Diavolo giocherà l'ultima partita del girone di Champions League domani sera. Come riportato dall'inviato di MilanNews.it, Ibrahimovic non è presente a Milanello questa mattina per la sessione di allenamento.