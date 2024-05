La Pro Transfer Agency è a Milano: cura i diritti di Benjamin Sesko

Come si evince da una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, in queste ore la Pro Transfer Agency è a Milano. L'agenzia ha pubblicato una foto (in fondo all'articolo) direttamente dalla galleria Vittorio Emanuele II, accanto al Duomo. Si tratta dell'azienda che cura i diritti e le prestazioni sportive dell'attaccante sloveno Benjamin Sesko, in forza al Lipsia e accostato al Milan come possibile nuovo centravanti. L'agenzia ha tra i suoi assistiti anche il centrocampista Antoine Makoumbou che domani con il suo Cagliari sfiderà proprio i rossoneri a San Siro.

Benjamin Sesko è un profilo che piace molto ai rossoneri e a Moncada in particolare, che lo segue fin dai suoi primi tempi al Salisburgo. Quest'anno, al suo primo anno nella Bundesliga tedesca, Sesko sta facendo molto bene, soprattutto in quest'ultima parte di stagione: cinque gol consecutivi nelle ultime cinque gare disputate. Un bottino totale di 16 reti complessive tra campionato, Champions League e DFB Pokal. Il tutto con 21 anni ancora da compiere al tramonto di questo mese.