Il Milan festeggia le mamme, contro il Cagliari rossoneri in campo con il nome delle madri

Il weekend che si avvicina è caratterizzato dalla Festa della Mamma che si festeggerà questa domenica. Per questa ricorrenza il Milan ha pensato a un'iniziativa molto speciale. I giocatori rossoneri nella partita di domani sera contro il Cagliari, che si giocherà a San Siro alle 20.45, scenderanno in campo con i nomi o i congnomi delle rispettive madri sulla maglia, al posto dei loro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che questa mattina titola così: "Sui numeri di maglia il nome della mamma. I club festeggiano un giorno speciale".

L'iniziativa non sarà esclusiva dei rossoneri ma è appoggiata da altri sette club di Serie A che nel corso del weekend faranno lo stesso. Un'iniziativa che è stata promossa dalla Lega di Serie A in tempi stretti, nell'ultima settimana, ed è proprio per questa ragione che solamente sette club su venti aderiranno alla proposta: gli altri non sono riusciti a organizzarsi per tempo.