Atalanta, Percassi assicura: "Riscatteremo De Ketelaere"

Serata storica per l'Atalanta ieri sera. Il club bergamasco con la netta vittoria per 3-0 sull'Olympique Marsiglia ha guadagnato l'accesso alla prima finale europea della sua storia. La squadra di Gasperini sfiderà a Dublino il prossimo 22 maggio il Bayer Leverkusen che nell'altra semifinale ha estromesso la Roma dalla competizione. Un risultato storico, come detto, festeggiato soprattutto da Antonio Percassi, presidente della Dea e artefice principale del progetto nerazzurro. Al termine della gara Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le parole di Antonio Percassi sul futuro di Charles De Ketelaere e Gianpiero Gasperini: "Riscatteremo De Ketelaere. Rinnovo Gasperini? Abbiamo un altro anno di contratto con l’allenatore. È impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare ci metteremo a parlare, con grande dispiacere. Noi non pensiamo di modificare l’accordo"