MN - Rimborso Milan-Genoa: iter non ancora avviato, nelle prossime ore tutte le info

Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti Milan-Genoa, l’iter non è ancora stato avviato. Nelle prossime ore, in base alle disposizioni emanate da Lega Serie A e dal Governo, verranno rese note tutte le modalità opportune. Dunque, al momento, si invitano i tifosi ad aspettare comunicazioni ufficiali dai canali del Milan, che riporteremo prontamente sul nostro sito per facilitare il tutto.