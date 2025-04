MN - Sala: "Col Bologna mi aspetto una bellissima partita e credo che il Milan abbia le carte in regola per vincerla"

Quattro partite col 3-4-3, tre vittorie e una sconfitta. Un solo gol subito. Una finale di Coppa Italia raggiunta e un po' di serenità per questo finale di stagione. Ne abbiamo parlato con Luigi Sala, che da titolare nel 3-4-3 di Zaccheroni vinse proprio uno scudetto col Milan nella stagione 1998/99.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole n esclusiva per MilanNews.it.

La Coppa Italia è il grande obiettivo

"Il Milan è stato bravissimo nel derby, a stare bene in partita e interpretarla nel migliore dei modi. Ora c'è un Bologna che a livello psicologico e fisico è tra le squadre più in forma. Una squadra che sta sognando e che darà il 200%. Credo che l'Europa del Milan passi ormai solo dalla Coppa Italia, mi aspetto una bellissima partita e credo che i rossoneri abbiano le carte in regola per vincerla, anche per l'esperienza e la qualità complessiva dei giocatori".