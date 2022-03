MN - Sala: "Milan e Inter sono un gradino sopra le altre per giocarsi lo scudetto"

MilanNews.it

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto a margine di un evento organizzato dal Coni per promuovere le Olimpiadi invernali del 2026, ha parlato anche della lotta scudetto che c’è quest’anno in Serie A. Sala ha detto: “La partita di domenica fra Napoli e Milan è stata importante per dare delle dimensioni di forza. Milan e Inter sono un gradino sopra le altre per giocarsi lo scudetto. Il Milan è un grande momento, e lo dico da tifoso interista”.