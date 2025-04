MN - Sala: "Per le caratteristiche di questo Milan la difesa a tre aiuta di più la squadra"

vedi letture

Quattro partite col 3-4-3, tre vittorie e una sconfitta. Un solo gol subito. Una finale di Coppa Italia raggiunta e un po' di serenità per questo finale di stagione. Ne abbiamo parlato con Luigi Sala, che da titolare nel 3-4-3 di Zaccheroni vinse proprio uno scudetto col Milan nella stagione 1998/99.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole n esclusiva per MilanNews.it.

Da difensore come cambia l'interpretazione del ruolo passando da 4 a 3 dietro?

"Ci sono movimenti e accortezze differenti. Giocando a tre dietro puoi essere più aggressivo, andare più forte sull'uomo in marcatura perché c'è il compagno che ti copre. Sono sicuramente moduli diversi ma per le caratteristiche di questo Milan la difesa a tre aiuta di più la squadra, anche a liberare potenzialmente la fase offensiva dei giocatori sgravati dai compiti difensivi".