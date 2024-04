MN - Salvio: "Adli ha margini di miglioramento? Assolutamente sì. Si limita al compitino ma è migliorato molto"

vedi letture

Fabrizio Salvio, giornalista della Gazzetta dello Sport che qualche giorno fa ha intervistato Yacine Adli per SportWeek, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milannews.it per raccontare la chiacchierata con il centrocampista francese del Milan e per parlare anche del suo rendimento dentro e fuori dal campo.

Secondo lei ha ancora margini di miglioramento?

"Assolutamente sì. Al Milan gioca in un ruolo diverso rispetto a quando era al Bordeaux. Qui si limita un po' di più al compitino, in Francia provava anche dei lanci di 50 metri che arrivavano sui piedi dei compagni. Lui dice che non è innamorato dei numeri, ma si vede dai numeri che è migliorato molto in fase difensiva. Quando era in Francia, se si faceva un confronto sugli intercetti tra Adli e Renato Sanches, Yacine era superiore in questo fondamentale. In quel periodo sembrava che il Milan non potesse più giocare se non fosse arrivato il portoghese".