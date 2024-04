MN - Salvio: "Il Milan deve risolvere prima di tutto il problema infortuni. Con la squadra al completo..."

Fabrizio Salvio, giornalista della Gazzetta dello Sport che qualche giorno fa ha intervistato Yacine Adli per SportWeek, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milannews.it per raccontare la chiacchierata con il centrocampista francese del Milan e per parlare anche del suo rendimento dentro e fuori dal campo. Sul finire dell'intervista si è lasciato andare anche a una considerazione generale sul Milan di Stefano Pioli.

Come giudica la stagione del Milan? La squadra rossonera ha avuto tanti infortuni...

"E' un discorso delicato quello degli infortuni. Ho fatto tre inchieste sulla Gazzetta sulla questione degli infortuni, nelle quali non ho dato un mio parere, ma ho fatto parlare diversi preparatori atletici. Le società, non mi riferisco solo al Milan, non amano far parlare i preparatori atletici. In Italia, in base a quello che mi è stato raccontato, ho l'impressione che si faccia troppo lavoro a secco senza il pallone, troppa palestra e troppi lavori di forza. Il Milan? E' un dato di fatto che il Milan di Pioli in questi anni ha avuto tanti infortuni concentrati in un certo periodo dell'anno. Ora sembra che le cose vadano meglio, non so se hanno cambiato qualcosa. Sta di fatto che finché il Milan aveva la squadra al completo era primo in classifica, poi ha perso punti quanto ha avuto tutti quei problemi fisici. Il Milan è una squadra a vocazione europea, purtroppo non è riuscito a ripetere per tutto l'anno prestazioni come quella contro il PSG anche a causa degli infortuni. Sfido chiunque a perdere giocare così tanti giocatori e fare bene comunque. Il Milan, prima ancora delle questioni tattiche, deve risolvere prima di tutto questo problema degli infortuni".