MN - Salvio (SportWeek): "Calhanoglu mi piace molto. Bennacer è un ragazzo con la cazzimma"

Il giornalista di SportWeek, Fabrizio Salvio, è intervenuto nella live di Milannews.it in collaborazione con Milan Meeting Point. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul carattere di Bennacer, Rebic e Tonali. "Bennacer e Tonali li ho intervistati via Skype ed è evidente che, in questo modo, è difficile creare quel rapporto di simpatia. Rebic invece l'ho intervistato di persona: è una persona un po' diffidente, ma se si riesce a prendergli confidenza è un 'simpaticone'. Tonali ha tanta personalità, più di quella che ha dimostrato in campo in queste ultime partite. Bennacer ha come si suol dire la 'cazzimma', e non si è fatto problemi a parlarmi della storia della sua famiglia. Il prossimo obiettivo è Hakan Calhanoglu, ma devo aspettare il suo rinnovo"..

Su Calhanoglu: "Mi piace molto, ma mi ha fatto dispiacere quando è stato insultato fino a pochi mesi fa. Mi piacerebbe intervistarlo perché è uno di quelli che subisce l'aggressione dopo un errore, vorrei scoprire la sua personalità. Giocare senza pubblico lo ha aiutato moltissimo, e ora si vede che è un giocatore diverso".