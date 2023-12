MN - Scaramuzzino: "Non vedo chissà quali acquisti, i grandi colpi il Milan li ha fatti in estate"

Momentaccio per il Milan: la sconfitta contro l'Atalanta ha fatto ripiombare i rossoneri nel baratro delle incertezze e dei loro limiti mentali. Ora il Diavolo deve concentrarsi subito sulla partita di Champions League contro il Newcastle che sarà fondamentale per il percorso europeo dei rossoneri in questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con il giornalista e radiocronista di Rai Radio Giovanni Scaramuzzino. Le sue parole.

I rossoneri potrebbero colmare le lucune e provare a svoltare la stagione con l’imminente mercato di gennaio?

“Non penso affatto che a gennaio il Milan faccia chissà quale campagna acquisti. I grandi colpi li ha fatti quest’estate. Se tu, adesso, ti metti a cercare giocatori di rilievo in giro, significa che sconfessi automaticamente il mercato di giugno, luglio e agosto”.