MN - Scaramuzzino sicuro: "Il Milan ha un organico tra i più forti del campionato. Può lottare per i primi tre posti e fare bene in Europa"

Momentaccio per il Milan: la sconfitta contro l'Atalanta ha fatto ripiombare i rossoneri nel baratro delle incertezze e dei loro limiti mentali. Ora il Diavolo deve concentrarsi subito sulla partita di Champions League contro il Newcastle che sarà fondamentale per il percorso europeo dei rossoneri in questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con il giornalista e radiocronista di Rai Radio Giovanni Scaramuzzino. Le sue parole.

Con il senno di poi, c’è stato un eccessivo ricambio di calciatori, con l’impossibilità di creare la giusta alchimia sin da subito?

“Io penso che, in estate, il Milan abbia fatto un ottimo mercato. Ma, proprio in generale, io penso che l’organico dei rossoneri sia tra i più forti del campionato. Per questo dico che, a gennaio, mi aspetto o eventuali uscite di calciatori non soddisfatti dell’esiguo minutaggio o acquisti di piccola entità. Le fondamenta sono state già messe quest’estate, per l’appunto. La squadra di Pioli può lottare per i primi tre posti e far bene anche in Europa”.