MN - Serafini: "A gennaio non mi aspetto molto dal mercato. Mi ricordo l'anno scorso..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, il noto giornalista Luca Serafini ha espresso le sue aspettative per il mercato di gennaio:

Per gennaio ti aspetti qualcosa dal mercato? “No. Non mi aspetto molto perché a gennaio notoriamente è così. Mi ricordo l’anno scorso, che se non fosse arrivato il difensore saremmo sprofondati in Serie B, poi invece abbiamo visto com’è andata. La rosa è numerosa e giovane, mi continuano a parlare tutti di questi nuovi acquisti, ma i nuovi acquisti sono quattro ragazzi di 19-20-21 anni. Non è che possono cambiare subito le sorti della squadra, devono pian piano entrare e diventare affidabili, dare continuità, capire cosa fare. Arriveremo ad avere un aiuto anche da loro, ma non si può pretendere che questo avvenga subito”.