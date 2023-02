MN - Serena sul mercato di gennaio: "Il Milan aveva qualche esigenza, ma da qualche anno il club ha intrapreso una politica diversa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) sul mercato di gennaio: "La squadra di Pioli aveva qualche esigenza ma mi rendo conto che il Milan da qualche anno ha intrapreso una politica diversa rispetto ad altre squadre e di fatto il mercato non c'è stato"