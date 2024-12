MN - Serginho: "Emerson? Essere un terzino brasiliano nel Milan sicuramente ti porta tante responsabilità... Troverà il suo equilibrio"

Si è tenuto un evento, presso il Flagship Store di via Dante a Milano, in cui è stato svelato in anteprima il nuovo Kit Celebrativo di AC Milan per i 125 anni dalla fondazione del Club, creato in collaborazione con PUMA e disegnato assieme ai tifosi rossoneri di tutto il mondo.

La maglia speciale verrà indossata il 15 dicembre dalla Prima Squadra maschile contro il Genoa e dalla Prima Squadra femminile l’8 dicembre nel derby contro l’Inter.

Per l’occasione Serginho, uno dei tanti campioni della storia rossonera, ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di MilanNews.it.

I tifosi si dividono su Emerson...

“Essere un terzino brasiliano nel Milan sicuramente ti porta tante responsabilità dopo la storia che abbiamo fatto con Cafù. È un giocatore che sta ancora capendo il calcio italiano, ci vorrà tempo. Penso che ha la qualità, troverà il suo equilibrio, ma dobbiamo avere pazienza”.