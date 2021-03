Domani il Milan riprenderà a lavorare a Milanello. Sono solo 7 i giocatori "non infortunati" che saranno a disposizione di mister Pioli per la seduta domenicale: si tratta di Antonio Donnarumma, Tatarusanu, Tomori, Theo Hernandez, Meité, Castillejo e Tonali, quest’ultimo tornato in anticipo a causa della squalifica rimediata con la nazionale Under 21.

di Antonio Vitiello