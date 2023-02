MN - Shevchenko: "Il Milan è in crescita, spero possa trovare continuità di risultati"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Andrij Shevchenko, leggenda rossonera, a margine dell'evento "United for Ukraine" ha parlato ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Sull'evento a favore dell'Ucraina

"Per me è importante essere qua, voglio ringraziare l'Italia e gli italiani per il supporto dato in questi mesi. Io sono fiero del mio Paese e di come si sta difendendo. Il nostro diritto è di vivere come vogliamo ed essere liberi. Purtroppo la guerra ha portato tanti disagi. Muoiono tante persone e soprattutto stanno soffrendo tanti bambini. Questa serata è dedicata a loro per fargli trovare un po' di serenità. Penso che lo sport abbia un valore ed una forza importante. Dentro i bambini ho visto la speranza di vivere una vita, attraverso lo sport possiamo dargli molto di più".

Sull'esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni sportive

"La mia posizione non cambia. Penso che gli alteti russi e bielorussi debbano restare fuori da tutte le competizioni finché la guerra non finirà".

Sulla gara vinta dal Milan con il Tottenham

"Sarà una trasferta molto difficile. Il Tottenham in casa gioca molto bene e alzerà i ritmi. Io vedo un Milan in crescita, che ha fatto bene contro il Tottenham e che sta portando a casa risultati importanti. I tifosi hanno dato una spinta importante alla squadra, che aveva un passo molto diverso e ha ritrovato serenità. Spero che possa trovare continuità di risultati".

Sul ritorno al successo in Europa

"Penso che al Milan mancherà un po' d'esperienza visto che è tanto tempo che non gioca a questi livelli ma da milanista spero che sarà competitivo".

Su Pioli

"Il Milan ha vinto il campionato lo scorso anno, è normale che in una stagione ci possano essere momenti difficili. Vedo che la squadra sta uscendo da questo periodo. Pioli è stato nominato miglior allenatore della Serie A ed è giusto fargli i complimenti. Vorrei anche inviare un messaggio ad Alberto Zaccheroni, una persona importante per la mia carriera che mi auguro possa stare bene".

Su De Ketelaere

"De Ketelaere deve trovare la grinta dentro di sé. Gli manca un po' d'esperienza ma in campo si vede che ha le qualità tecniche. Gli manca il gol per sbloccarsi: avendo l'occasione in ogni partita credo che arriverà presto".