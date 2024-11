MN - Shevchenko: "Il Milan ha bisogno di continuità per lottare per lo scudetto"

A margine dell'evento "Hall of Fame del Calcio Italiano" di Coverciano, l'ex calciatore ed attaccante del Milan Andriy Shevchenko è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni.

Che cosa vi siete dati tu e il calcio italiano?

"Prima cosa per me è un grande prilivilegio ed onore entrare nella Hall of Fame del calcio italiano. Oggi ho letto una lettera per il calcio italiano. Ho provato di scrivere tutto l'amore, tutto quello che sento per il calcio italiano e per il Milan. Per me sono stati gli anni più belli della mia carriera. Il mio rapporto con il calcio italiano, soprattutto con la gente, rimane dopo anni ancora più forte. Ancora voglio ringraziare il popolo italiano per il sostegno al mio popolo ucraino nel momento più difficile della nostra storia".

Questo Milan come lo vedi? Cosa manca a questa squadra? Leao lo faresti giocare sempre?

"Io non entro nel settore tecnico. Io penso che i tifosi del Milan stanno aspettando risultati. Ci sono momenti quando il Milan gioca davvero bene, come ad esempio contro il Real Madrid, è stata una partita fantastica. Il Milan ha bisogno di continuità e soprattutto una strada per formare una squadra forte, per poter lottare per vincere lo scudetto e magari in futuro di poter rientrare in corsa per la Champions League".