MN - Si va verso i 70mila spettatori a San Siro per Milan-Venezia. Ottima risposta del pubblico milanista

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per Milan-Venezia, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A in programma sabato 14 settembre alle 20:45, si va verso i 70mila spettatori presenti a San Siro, tra cui i 40mila abbonati che, anche in questa stagione, hanno marchiato col sold-out la campagna abbonamenti del club rossonero.

Una grande risposta da parte del pubblico milanista, speranzoso di poter festeggiare, tra le mura amiche, la prima vittoria stagionale, che ricrei il giusto entusiasmo per i successivi match contro Liverpool (17 settembre, in casa) e Inter (22 settembre, in trasferta).

di Antonello Gioia

INFO BIGLIETTI MILAN LIVERPOOL

La Champions League sta per ricominciare, nuova e ancora più affascinante. Otto sfide, quattro in casa. Il Milan esordirà col botto nella prima fase, a San Siro e affrontando il Liverpool. Un big match, in programma martedì 17 settembre alle 21.00, che rievoca sempre ricordi agrodolci legati al passato e che ritorna dopo il doppio incrocio nel girone della stagione 2021/22. Un appuntamento già vicino e da vivere per il popolo milanista.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti sono in vendita online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e nei punti Vivaticket nelle seguenti modalità:

Vendita libera: da venerdì 6 settembre alle ore 12.00 e fino a esaurimento posti.

PREZZI

I prezzi partono da €54 nella fase Abbonati, da €59 nella fase di Vendita libera.

CLUB 1899

Da martedì 3 settembre alle ore 15.00 saranno messe in vendita anche le esperienze Premium con Hospitality per le gare casalinghe dell'intera fase (Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa e Girona).