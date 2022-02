Massimo Silva, ex allenatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, commentando lo straordinario rendimento di Olivier Giroud che è già arrivato in doppia cifra con la maglia del Milan: “Il centravanti francese con queste doppiette con Inter e Lazio ha trovato più consapevolezza. Queste cose incidono nel rendimento di un giocatore”.