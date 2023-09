MN - Situazione infortuni, Maran: "Pioli ha il controllo della situazione e i sostituti mi sembrano all'altezza"

In vista del match di domani tra Cagliari e Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Rolando Maran, tecnico dei sardi tra il 2018 e il 2020. Ecco le sue parole:

I rossoneri, ora come ora, sono bersagliati da molteplici infortuni…

“A me sembra che Pioli abbia il controllo della situazione. I sostituti, in generale, mi sembrano all’altezza. Sportiello non sta creando problemi al Milan, mi sembra”.