MN - Smoje: "Maldini dovrebbe sempre avere un posto al Milan. Ma ormai si guarda solo al bilancio"

Il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions in Croazia. Dinamo Zagabria che si è affidata da un mese a Fabio Cannavaro e che ha ancora delle carte da giocarsi per andare ai playoff. Che partita sarà? Ne abbiamo parlato con una vecchia conoscenza rossonera, nonché doppio ex come Dario Smoje. Oggi 46enne, l'ex difensore ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1997/98. Oltre a dirci la sua sulla partita del "Maksmir" ci racconta quello che è il suo legame col Diavolo e il suo percorso professionale, appese le scarpette al chiodo. In esclusiva per MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Oggi il calcio italiano come sta?

"È in crescita, solo il campionato inglese è superiore. Ci sono stati dei problemi negli anni passati, non si è investito molto e il livello è calato. Mi fa piacere vedere che la Serie A stia tornando ad alti livelli, perché in Italia c'è grande passione per il calcio".

Il giocatore più forte con cui hai giocato?

"Paolo Maldini: leggenda e persona eccezionale. Giocatore fantastico. Peccato non sia più in società. Ed è l'esempio dei problemi del calcio di oggi".

Prego

"Non c'è emozione, arrivano proprietari stranieri che guardano solo al bilancio e non alla storia. Per uno come Maldini, al Milan, dovrebbe esserci sempre posto".