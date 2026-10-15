News MN - Standing ovation del settore ospiti per Cisse al momento della sostituzione

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Standing ovation per Alphadjo Cisse da parte del settore ospiti

Giunti all'ora di gioco di Salisburgo-Milan Ruben Amorim ha deciso di mettere mano alla panchina optando addirittura per un triplo cambio. Dentro Gonçalo Ramos, Modric e Pulisic per Camarda, Rabiot e Alphadjo Cisse. Quest'ultimo è stato accompagnato all'uscita non solo dal coro del settore ospiti, ma anche da una standing ovation che incornicia una serata per lui perfetta ed indimenticabile.

RB SALISBURGO-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

RB SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertesse; Tabakovic. A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.