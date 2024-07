MN - Subito esercizi con la palla per i rossoneri. Fonseca a impartire ordini

vedi letture

In questi minuti è in corso il primo allenamento del Milan in questa nuova stagione 2024/2025. I rossoneri, per la prima volta, sono diretti sul campo dal nuovo tecnico Paulo Fonseca. Il mister portoghese, dopo essersi presentato questa mattina in conferenza stampa, dopo pochi minuti di parte atletica ha subito avviato un'esercitazione con la palla. Il pallone, due squadre con portiere ma senza le porte.

Subito un esercizio tattico con il possesso palla come finalità. Mister Fonseca subito impartisce ordini, fermando il gioco e spiegando ai propri giocatori i giusti movimenti e le indicazioni da lui richieste. Questi i due schieramenti, un 4-3-3 e un 4-2-3-1:

Sportiello (Nava)

Kalulu Simic Tomori Terracciano

Loftus Bennacer Florenzi

Chukwueze Nasti Liberali

Vasquez (Raveyre)

Jimenez Gabbia Thiaw Calabria

Adli Pobega

Maldini Romero Saelemaekers

Colombo