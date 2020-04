MN - Tarozzi: "La finale del 94 la più difficile da gestire a livello comunicativo"

Paolo Tarozzi, ex responsabile della comunicazione del Milan, è stato intervistato da MilanNews.it (QUI l'intervista completa) e ha raccontato dell'avvicinamento alla finale di Atene del 1994: "La più difficile da gestire a livello comunicativo. Arrivavamo da sfavoriti e avevamo anche perso l’amichevole di Firenze di preparazione. Nel ’93 abbiamo dovuto gestire, in primis, la gestione del rientro di Marco Van Basten, che però non era più il Van Basten che conoscevamo tutti. Quelle due finali sono state quelle più dure, anche se diametralmente opposte per risultato finale”.