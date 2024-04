MN - Tassotti su Roma-Milan: "Senza la regola del gol in trasferta è tutto ancora in equilibrio"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it (QUI LA VERSIONE INTEGRALE), lo storico terzino rossonero Mauro Tassotti ci ha detto la sua sul momento dei rossoneri in vista della sfida decisiva di Europa League contro la Roma:

Cosa aspettarsi dal Milan all'Olimpico?

"Partita difficile perché il risultato dell'andata non aiuta sicuramente, ma la qualificazione è ancora in equilibrio. C'è il minimo scarto di differenza e dobbiamo ricordarci che non c'è più la regola del gol in trasferta. Quindi il Milan ha la possbilità di farcela, ma certamente serve un'altra prestazione rispetto alla partita d'andata".

Che impressioni ha avuto dalle ultime prestazioni?

"Fino a due partite fa sembrava un Milan in crescita, veniva da una serie di vittorie consecutive e sembrava che la squadra stesse bene. La partita col Sassuolo è un test che va considerato fino a un certo punto, dato che Pioli ha fatto riposare giustamente tanti calciatori, del resto il posto Champions è sicuro. Diciamo però che fare una bella figura a Sassuolo avrebbe aiutato emotivamente, perché dopo una prestazione così così con la Roma il rischio è quello di vedere le cose negativamente"