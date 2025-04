MN - Tavelin: "Tanti colpi di D'Amico a Verona: Amrabat pescato per una cifra irrisoria e venduto a 24 milioni, Kumbulla venduto a 28, Rrahmani a 14"

Tony D'Amico è un nome forte per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Conosciamolo meglio attraverso le parole di chi lo ha seguito per anni da vicino, come il collega Gianluca Tavelin de "L'Arena".

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Il suo capolavoro?

"L'elenco è lungo, ma il primo che mi viene in mente è Amrabat pescato per una cifra irrisoria e venduto a 24 milioni. Kumbulla venduto a 28, Rrahmani a 14. Giocatori che gli altri non hanno nemmeno pensato di prendere, che lui ha individuato, valorizzato e rivenduto a cifre di gran lunga superiori. Anche a Bergamo sta facendo lo stesso, basti pensare a Hojlund e Koopmeiners. Ecco, gli va riconosciuto che è bravissimo a vendere".