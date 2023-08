MN - Terminato l'incontro tra l'entourage di Lorenzo Colombo e la dirgenza rossonera a Casa Milan

Come documentato dalla redazione di MilanNews.it, c'è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Lorenzo Colombo, guidato da Beppe Riso e da Marianna Meccacci, per discutere del futuro dell'attaccante classe 2002; in questo momento, il Monza è più avanti del Cagliari e del Genoa per accaparrarsi in prestito le prestazioni di Colombo.



Incontro durato poco meno di un'ora e mezza, dove le parti si sono confrontate per cercare la migliore soluzione per l'attaccante rossonero, l'anno scorso in prestito in Serie A al Lecce.