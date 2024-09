MN - Theo e Leao? Evani: "Un episodio che spero sia finito lì"

Il Milan si avvia al derby nelle condizioni morali peggiori possibili, con i fischi dei tifosi nei minuti finali della sfida contro il Liverpool e con Paulo Fonseca già in bilico. Ne abbiamo parlato con un grande ex come Alberico Evani, una vita con i colori rossoneri addosso, prima come calciatore e poi come allenatori delle giovanili, fino alla Primavera. In esclusiva per MilanNews.it.

A proposito di spirito di squadra, torniamo indietro all'atteggiamento di Theo Hernandez e Rafa Leao a Roma

"Un episodio che spero sia finito lì. Capisco giocatori di livello come Theo e Leao che non abbiano preso bene la scelta di non partire titolare, poi sono subentrati e immediatamente determinanti e hanno avuto un atteggiamento non corretto, soprattutto nei confronti dei compagni di squadra".