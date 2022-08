MN - Tiribocchi su De Ketelaere: "Intelaiatura del Milan collaudata, Pioli ne ha il controllo"

MilanNews.it

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale commentatore tecnico per DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla necessità di adattamento di De Ketelaere: “Sì, senza dubbio. Oltretutto questo ragazzo è arrivato in una delle squadre più organizzate in assoluto. L’intelaiatura del Milan è collaudata, è difficile inserire giocatori nuovi. A questo va aggiunto che Brahim Diaz era reduce da una grande partita con l’Udinese, Pioli ha il pieno controllo della situazione”.