MN - Tognazzi sulle trattative per i rinnovi: "Mi piace, è sempre stata così la politica del Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L’attore Gianmarco Tognazzi, noto tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla politica del Milan con i rinnovi: "Mi piace perché è sempre stata la politica del Milan. Ricordiamoci che uno come Franco Baresi disse alla società di mettere la cifra e che avrebbe firmato in bianco. Non prendiamo come regola l’eccezione degli ultimi anni, il Milan è quello che in Italia ha avuto allenatori che sono rimasti più a lungo in panchina. Da quando si è insediato Paolo Maldini insieme a Gazidis e Massara si è trovata una quadra anche dal punto di vista societario, una linea comune da parte di tutta la proprietà”.

Che si è tradotta come?

“Con una stabilità nello spogliatoio, la prerogativa per raggiungere ogni risultato sportivo. Non sono un aziendalista a prescindere ma approvo e mi piace. Lo stile Milan sta tornando. Lo si vede in tutti questi episodi, si è visto con Kessiè, con Donnarumma e con Calhanoglu. Nessuno obbliga i giocatori a dichiarazioni di amore e terno perché poi, a ragion veduta, i loro addii vengono considerati un tradimento. In passato tanti campioni hanno lasciato il Milan in modo dignitoso”.