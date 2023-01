MN - Tonali con gli occhi lucidi dopo Lazio-Milan, Accomando: "Simbolo del momento che non gira e di attaccamento alla maglia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Orazio Accomando, bordocampista per DAZN durante Lazio-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sull'espressione di Tonali a fine partita: "La faccia di Tonali è il simbolo della disfatta di ieri e del momento che non gira. Di un giocatore e di una squadra che hanno dato il massimo ma che oggi non vivono un momento brillante. La sua faccia testimonia ancora una volta l’attaccamento alla maglia".