MN - Tony su Fonseca: "Per lui il Milan è un'opportunità, ma lo è anche per il club rossonero. Anche Guardiola lo ha elogiato..."

Anthony da Silva, detto Tony, ex giocatore di Paulo Fonseca al Paços de Ferreira, ha parlato così a Milannews.it del tecnico portoghese che nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato come nuovo allenatore del Milan:

L'aspetto umano è spesso evidenziato per quel che riguarda il suo profilo

"Sicuramente il suo lato umano lo apprezzo molto, ma non solo io. È un allenatore che sa stare vicino ai suoi giocatori, ma esige anche disciplina. Rispetto ai suoi inizi è cambiato tanto, si è evoluto. Credo che l'esperienza alla Roma sia stata la miglior palestra della sua vita. Questo perché il livello tattico è altissimo, devi essere sempre sul pezzo, lavorare sui dettagli ed essere pronto a cambiare tattica nel corso della partita".

Eppure sembra ancora oggi un tecnico molto sottovalutato

"Non saprei dire se è sottovalutato. Per lui il Milan è un'opportunità ma lo è anche per il club perché Paulo è un tecnico preparato che fa parte di una nuova generazione di giocatori. Che può interagire senza problemi con calciatori di diverse nazionalità. Inoltre ha saputo evolversi negli anni. Per me è un allenatore top, è la mia umile opinione ma se anche un tecnico come Pep Guardiola l'ha elogiato, mi riferisco dopo uno Shakhtar-Manchester City, allora vuol dire davvero tanto".