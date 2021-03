MN - Torneo 'Play for the future', domani i quarti di finale: MilanNews.it sfiderà Milan Club Busto Arsizio

Il torneo ‘Play for the future’ organizzato a scopo benefico da Milan Club Montreal in collaborazione con Fondazione Milan è entrato nel vivo. La redazione di MilanNews.it, rappresenta da Gianluigi Torre, lunedì alle 19.30 sfiderà il Milan Club Busto Arsizio in due match nei quarti di finale. Potete seguire la partita sui canali Twitch di MilanNews.it e di Gianluigi Torre.

Queste le regole della competizione:

Piattaforma di gioco: Sony PlayStation 4 (PS4).

Format: 64 squadre, torneo ad eliminazione diretta con andata e ritorno. Il vincitore del turno è dato dal totale delle reti, non c'è la regola per i gol fuori casa. In caso di parità dopo due match ne verrà disputatato un terzo con la regola del "Golden Gol" valida fin dall'inizio.

Durata tempi: 6 minuti.

Squadre utilizzabili: Solo "Rose Online" (non è concesso l'utilizzo delle "Rose Personalizzate"). Solo AC Milan contro AC Milan.

PREMI

Primo classificato: Il vincitore del torneo otterrà una card FUT di grandi dimensioni ("EA FIFA 21 SHIELD") di Sandro Tonali firmata dal centrocampista rossonero. In più avrà la possibilità di giocare contro il player eSport porfessionista Diego "QLASH Crazy" Campagnani. Diego si è classificato al primo posto alle "Global Series" su FIFA 20.