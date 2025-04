MN - Tossani: "Il calcio va a periodi, ma non si butta nulla. Si ricicla tutto, ovviamente rimodernando i concetti ma alla fine torna tutto"

A sette giornate dalla fine il Milan ha cambiato modulo, ha vinto e convinto. Giusto insistere col 3-4-3 varato a Udine? Ne abbiamo parlato con il match analyst Michele Tossani.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Il 3-4-3 è un modulo utilizzato pochissimo. Come mai?

"Intanto la difesa a 3 non la fanno in tanti, anche perché è più difficile da insegnare. Cambiano i movimenti, le scalate. Ma credo sia fondamentalmente un periodo storico. C'è stato il periodo in cui tutti giocavano col 4-4-2, col 3-4-3 che era nato proprio per contrastarlo. Poi abbiamo visto il 4-2-4 di Conte e Ventura e sempre con Conte il 3-5-2 che ha dettato la moda. Il calcio va a periodi, ma non si butta nulla. Si ricicla tutto, ovviamente rimodernando i concetti ma alla fine torna tutto".

LE PAROLE DI CONCEICAO SUL NUOVO MODULO

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Udinese-Milan sul nuovo modulo con la difesa a tre: "Quando c'è stata la sosta, abbiamo lavorato su questo sistema. Poi non potevo cambiare perché in tanti erano tornati a due giorni dalla partita. I giocatori hanno sposato questa idea con la palla e senza palla, con i terzini più protetti. Avevo delle buone sensazioni: non sempre le dimostriamo sul campo, ma oggi sì. Poi okay: oggi sono tre punti e pensiamo già alla prossima partita. Ho visto una squadra solida, compatta, come vogliamo noi. La squadra è disponibile. Molto importante avere le settimane libere. Theo offensivamente è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Poi difensivamente volevamo un po' più di aggressività. Così è molto più protetto. I nostri difensori centrale hanno interpretato molto bene la partita. Tutti hanno fatto una buona squadra. Theo così si sente più protetto".