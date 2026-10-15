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MN - Tripletta di Cisse e il settore ospiti gli dedica un coro
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Cori del settore ospiti per Cisse dopo la tripletta
Serata indimenticabile quella di oggi per Alphadjo Cisse. Il classe 2006, alla prima partita da titolare in Europa, se ne torna a casa con il pallone. Tripletta da grande calciatore, che gli ha permesso di entrare dritto nel cuore dei tifosi milanisti. In realtà l'ex Catanzaro già nelle scorse partite ha dimostrato di meritarsi l'affetto e la fiducia del suo popolo, che oggi si è esposto una volta e per tutte dedicandogli anche un coro.
Apprende infatti l'inviato di MilanNews.it alla RedBull Arena di Salisburgo che al momento dell'assegnazione del terzo gol, ma anche prima, dal settore ospiti si è alzato un coro per Alphdajo Cisse ("Alpha, Alpha, Cisse, Cisse", ndr).
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