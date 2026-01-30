MN - Turci (DAZN): "Leao deve essere lasciato libero di esprimersi naturalmente"

vedi letture

Dopo la trasferta contro la Roma all'Olimpico, terminata con il punteggio di 1-1, il Milan è chiamato a un altro impegno fuori casa non semplice: i rossoneri saranno ospiti del Bologna allo stadio Renato Dall'Ara martedì 3 febbraio alle ore 20.45, un super posticipo dettato dagli impegni europei della squadra allenata da mister Vincenzo Italiano. Sul momento attuale del club rossonero, è intervenuto il giornalista di DAZN Tommaso Turci ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Un commento su Rafael Leao...

"Rafa è un giocatore di alta qualità e velocità, sono caratteristiche ben precise. È un ragazzo che con un singolo episodio può farti vincere la partita, non ce ne sono tanti come lui in Italia. Credo però debba esser lasciato libero di esprimersi naturalmente, non per forza spalle alla porta per esempio".