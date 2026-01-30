Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì sera

Oggi alle 23:10
di Niccolò Crespi

La Lazio vince all'ultimo contro il Genoa grazie a un rigore di Cataldi, ipotecando i tre punti nella prima partita della 23^ giornata di Serie A. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

1. Inter 52

2. Milan 47

3. Roma 43

4. Napoli 43

5. Juventus 42

6. Como 40

7. Atalanta 35

8. Lazio 32*

9. Bologna 30

10. Udinese 29

11. Sassuolo 26

12. Cagliari 25

13. Cremonese 23

14. Parma 23

15. Torino 23

16. Genoa 23*

17. Lecce 18

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14