Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì sera
La Lazio vince all'ultimo contro il Genoa grazie a un rigore di Cataldi, ipotecando i tre punti nella prima partita della 23^ giornata di Serie A. Di seguito la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
1. Inter 52
2. Milan 47
3. Roma 43
4. Napoli 43
5. Juventus 42
6. Como 40
7. Atalanta 35
8. Lazio 32*
9. Bologna 30
10. Udinese 29
11. Sassuolo 26
12. Cagliari 25
13. Cremonese 23
14. Parma 23
15. Torino 23
16. Genoa 23*
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
