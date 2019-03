MN - Un Maldini in nazionale: non accadeva da oltre 6000 giorni

Daniel Maldini, attaccante della Primavera del Milan, è stato convocato per la prima volta con la nazionale Under 18 azzurra. Una bella soddisfazione per lui, autore di nove gol stagionali tra tutte le competizioni, visto che riporterà il nome della sua famiglia in azzurro a distanza di ben 19 anni. L’ultima volta che papà Paolo, oggi parte attiva e integrante della direzione sportiva rossonera, ha indossato la maglia della nazionale risale al 18 giugno 2002, ovvero a quel nefasto e controverso Italia-Corea del Sud 1-2 che costò l’eliminazione dal Mondiale asiatico. Da allora sono passati 6113 giorni.