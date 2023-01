Fonte: dall'inviato, Antonello Gioia

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Devis Vasquez questa mattina ha seguito la squadra in hotel ma lascerà subito i compagni per tornare a Milanello e continuare il programma di allenamento. Il portiere colombiano, poi, sarà presente a San Siro per la gara di questa sera contro la Roma.