MN - Verso Milan-Genoa, giovedì la conferenza stampa di mister Pioli

Dopo il pareggio esterno contro il Torino il Milan è già pienamente concentrato sulla sfida di venerdì contro il Genoa di Blessin a San Siro. Se Ibra non tornerà tanto presto, per lui almeno 10 giorni di stop, Castillejo e Rebic oggi hanno lavorato in gruppo, mentre Bennacer dovrebbe tornare domani.

Mister Pioli parlerà in conferenza stampa da Milanello giovedì 14 aprile alle ore14:15. Come sempre potrete seguire in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale di MilanNews.it.