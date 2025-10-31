MN - Verso Milan-Roma: attesi oltre 74mila spettatori a San Siro

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domenica a San Siro per Milan-Roma sono previsti oltre 74mila spettatori.

Dopo due pareggi consecutivi, il Milan vuole tentare di agguantare la Roma in testa alla classifica (Napoli permettendo) nello scontro diretto a San Siro. Per l’occasione, Allegri recupererà Estupinan e Jashari, anche se lo svizzero difficilmente potrà entrare in campo. Condizioni non perfette per Gimenez e Tomori, che dovrebbero saltare il match, così come pare complicato che il tecnico possa rischiare Pulisic già contro i giallorossi considerando che, fino ad oggi, si è sempre allenato a parte. L’undici titolare, di fatto, è obbligato: Maignan in porta, De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa, a centrocampo da destra verso sinistra Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Bartesaghi con l’inedita coppia Loftus-Cheek e Nkunku davanti. Allegri deciderà nella rifinitura di domani se schierare Leao dal primo minuto in coppia con Nkunku spostando Loftus-Cheek a centrocampo, ma a quel punto non avrebbe alternative offensive in panchina, oppure tenere il portoghese a gara in corso.