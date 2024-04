MN - Verso Milan-Roma, Orlando: "Il Milan ha qualcosa in più e quest'anno non gioca solo a sinistra. Ecco chi schiererei centrale dietro"

Ci siamo, è tempo di euroderby col primo atto di Milan-Roma. Ai microfoni di MilanNews l'ex rossonero Massimo Orlando ci dice la sua sul doppio confronto contro i giallorossi:

Contro la Roma quale coppia di centrali dovrebbe giocare?

"Per un fatto di fisicità considerando la presenza di Lukaku direi Thiaw. E poi penso che l'esperienza di Kjaer possa essere utile per una partita del genere. Per il resto Calabria e Théo, che sono bravissimi a spingere, ma concedono qualcosa, dovranno stare molto attenti. Perché la Roma si metterà più bassa e poi sfrutterà Dybala tra le linee e lui sa sempre tirarti fuori la giocata decisiva. Anche contro la Lazio le giocate più importanti sono arrivate da lui".

Che partita ti aspetti?

"Il Milan per attitudine cerca di fare sempre la partita, ma alla fine concede sempre qualcosa. De Rossi non farà le barricate tipo Mourinho, credo in definitiva che se la giocheranno a viso aperto. Credo comunque che il Milan abbia qualcosa in più".

Quale può essere la chiave vincente per il Milan in questo doppia sfida?

"Il Milan ha tante possibilità. Se l'anno scorso c'era la catena di sinistra e basta, quest'anno la squadra può sfruttare tutto il campo. La squadra sa far girare bene il palla che poi deve arrivare sugli esterni. Per il resto Loftus-Cheek e Pulisic sono bravi anche nei movimenti senza palla, cambiando posizione. Da centrocampo in su il Milan è davvero forte. Da rivedere, come già detto, la difesa".