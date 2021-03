MN - Verso Milan-United: Ibra partirà dalla panchina, Castillejo falso 9. Kalulu terzino destro

Nella lista dei convocati di Stefano Pioli non sono presenti nè Ante Rebic, nè Rafael Leao che quindi non saranno a disposizione per il match di stasera contro il Manchester United. Il centravanti titolare non sarà però nemmeno Zlatan Ibrahimovic, il quale, come ha spiegato anche ieri il tecnico rossonero in conferenza stampa, non ha i 90' minuti nelle gambe: a giocare al centro dell'attacco milanista sarà Samu Castillejo che agirà da falso 9 (in quella posizione era stato provato anche Brahim Diaz). Novità importante invece in difesa dove come terzino destro non giocherà Diogo Dalot, ma Pierre Kalulu.

Ecco quindi la probabile formazione del Milan per la sfida di questa sera di Europa League contro i Red Devils: (4-2-3-1) G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo.