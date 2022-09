MN - Verso Samp-Milan: chi al fianco di Kjaer? Kalulu in vantaggio su Tomori

MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, ci sono diversi dubbi di formazione per la gara di domani contro la Sampdoria, tra cui un ballottaggio in difesa. Chi al fianco di Simon Kjaer domani a Genova? A giocarsi il posto sono Kalulu e Tomori, con il centrale francese in vantaggio rispetto all'ex Chelsea.

di Pietro Mazzara