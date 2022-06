MN - Vesavel: "De Ketelaere fortissimo e intelligente. Da trequartista brilla"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Vesavel, ex calciatore di Mechelen, Anderlecht, Perugia e della nazionale belga, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo il suo pensiero su Charles De Ketelaere, giovane belga nel mirino dei rossoneri:

Buongiorno Bruno, cosa pensa dell’obiettivo del Milan Charles de Ketelaere e quali sono i suoi punti di forza?

"Per me De Ketelaere è fortissimo e anche una persona molto intelligente. Palla al piede è devastante, ha un ottimo dribbling e va spesso in porta da solo. Però sa mandare in rete anche in compagni".

È un giocatore polivalente che può giocare a centrocampo, come esterno alto e anche in attacco Ma secondo lei dove rende meglio?

"Charles dà il meglio di sé quando viene impiegato come ala sinistra perché lui è un numero undici. Ma brilla anche nel ruolo di trequartista dietro le punte perché è uno che vede bene la porta. Nei spazi stretti poi fa la differenza ed è anche dotato di un gran piede sinistro anche se forse il suo destro non è un granché. Però sono sicuro che se va in Italia dopo 2-3 mesi migliorerà pure quello. Ma il campionato belga non è la Serie A…"

Ci spieghi.

"Il calcio italiano magari non sarà molto fisico ma lì devi essere intelligente perché ci sono tanti grandi giocatori. Qui in Belgio il livello è basso e anche i tifosi non sono così appassionati come da voi. Ciò significa che ci sarà molta più pressione e giocherà anche in grandi stadi che non è facile. Non so se sia già pronto per la titolarità, secondo me ha bisogno di un periodo di adattamento di 6-7 mesi. Ma se il Milan lo prende farà un affare".