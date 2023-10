MN - Vettore su Mirante "Se a 40 anni gioca nel Milan, un motivo ci sarà. Non ti tengono a caso"

Giocare un big match come Milan-Juventus da protagonisti, dopo ingenti stagioni da “gregari” è qualcosa per chi possiede un fegato forgiato. È questa la situazione che riguarderà Antonio Mirante, terzo portiere dei rossoneri, chiamato in causa dopo due stagioni e mezzo ad affrontare i bianconeri (tra l’altro da ex, in quanto - quelli della Vecchia Signora - sono colori che ha vestito sia a livello di Settore Giovanile, tra il 2000 e il 2004, sia direttamente in prima squadra, nella stagione 2006-2007). A tal proposito, ne abbiamo parlato telefonicamente in esclusiva con Antonio Vettore, portiere “gregario” del Milan nelle stagioni 1980-1981 e 1985-1986.

I pali della porta del Milan saranno difesi da Antonio Mirante, che - come te - non è mai stato primo estremo difensore dei rossoneri. Un consiglio che ti sentiresti di dargli?

“Non ha bisogno di miei consigli. È uno che in carriera ha sempre lavorato sodo, al fine di farsi trovare pronto. Se a 40 anni gioca nel Milan, un motivo ci sarà. Non ti tengono a caso. Vuol dire che sei perfettamente all’altezza della situazione e del contesto. Io, da tifoso, mi fido di lui”.