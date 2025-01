MN - Wyett (Sun): "Walker ha giocato solo nove partite in Premier League ed è stato deludente anche negli ultimi mesi della scorsa stagione"

In merito all'interesse del Milan per Kyle Walker, Charlie Wyett, giornalista del Sun, ha dichiarato a Milannews.it:

Credi che possa fare al caso di un club come il Milan?

"Walker ha 34 anni e questo è un problema. Ha giocato solo nove partite in Premier League con il Manchester City in questa stagione ed è stato deludente anche negli ultimi mesi della scorsa stagione. Non ha giocato bene a Euro 2024 ed è ridicolo che sia stato nominato nella squadra ideale del torneo. Ha perso il ritmo e non è stato aiutato dal fatto che si sia infortunato".